Economia Hypera: lucro das operações continuadas soma R$ 431,7 mi no 4º trimestre

A Hypera Pharma registrou lucro líquido de R$ 429,6 milhões no quarto trimestre de 2022, alta de 21,7% ante o mesmo período do ano imediatamente anterior. O lucro líquido das operações continuadas (ajustado) somou R$ 431,7 milhões, avanço anual de 18%.

No acumulado do ano, a farmacêutica registrou R$ 1,698 bilhão em lucro líquido, com avanço de 27,7% sobre 2021.

A companhia somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 732 milhões, alta de 33,6% na comparação anual. No critério ajustado (Ebitda de operações continuadas), a empresa atingiu R$ 735,0 milhões, avanço de 29,6%. No acumulado do ano, Ebitda foi de R$ 2,638 bilhões, alta de 58,3%.

A margem Ebitda da companhia teve queda de 0,3 ponto porcentual na comparação com o quarto trimestre de 2021, para 34,6%.

Segundo o documento enviado à CVM, a Hypera obteve alta de 30,4% na receita líquida do trimestre de outubro a dezembro do ano passado em relação ao mesmo período de 2021, totalizando R$ 2,121 bilhões, considerada recorde. No acumulado anual, o total é de R$ 7,546 bilhões, aumento de 27,1%.

O sell-out (vendas diretas ao consumidor) orgânico cresceu 19,2%, quando comparado ao mesmo período no ano anterior.

De acordo com o balanço, as despesas de Marketing tiveram novo crescimento de 23,5% ante o quarto trimestre de 2021, somando R$ 302,2 milhões.

Além disso, as despesas gerais e administrativas apresentaram aumento de 49,7%, atingindo R$ 95,9 milhões.

A companhia encerrou dezembro com dívida líquida de R$ 6,818 bilhões. A dívida líquida pós Hedge totalizou R$ 6,835 bilhões. A geração de caixa livre foi de R$ 235,5 milhões.

A Hypera registrou ainda fluxo de caixa operacional recorde de R$ 514,5 milhões no último trimestre de 2022, avanço anual de 70,9%. No acumulado do ano, o indicador soma R$ 2,038 bilhões, com crescimento de 45,7%.