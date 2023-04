Hurb sobre processo administrativo: ‘Tudo será esclarecido perante o Ministério da Justiça’

O Hurb não quis comentar sobre a determinação de abertura de processo administrativo, no âmbito do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), para averiguar preliminarmente irregularidades e condutas infrativas da empresa. Em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o Hurb diz que “tudo será esclarecido perante o Ministério da Justiça” e que “por questões legais, não comenta processos e/ou ações em andamento”.

Conforme o Broadcast noticiou nesta sexta, a Secretaria Nacional do Consumidor determinou a abertura do processo administrativo e vê evidências de que o Hurb “desencadeou um agressivo processo de capitalização ao longo do período da pandemia de covid/2019, oferecendo um serviço para ser fruído em momento futuro, sem se preocupar em reunir condições efetivas ou lastro financeiro para cumprimento das suas obrigações contratuais correspondentes”.

Além do processo administrativo, a Secretaria determinou medida cautelar para que o Hurb apresente, em 48 horas, a partir da notificação da decisão, esclarecimentos sobre a sua situação econômica e financeira e sobre a previsão de recursos para execução contratual de novos pacotes de viagens ofertados.

O descumprimento da medida cautelar, segundo o despacho, implicará em multa diária de R$ 50 mil, além da possibilidade de determinação cautelar de suspensão de comercialização do produto ou serviço.

“O Hurb, empresa brasileira que está no mercado há mais de 12 anos, sempre prezou pela transparência com os seus viajantes e, como é de conhecimento de todos, coloca o cliente em primeiro lugar. Somos uma empresa feita de pessoas para pessoas. Somos a única companhia do setor que se responsabiliza integralmente pela jornada dos nossos clientes: desde a procura por um destino até a realização da viagem e o retorno para casa”, afirma a empresa em nota enviada à reportagem.