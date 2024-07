HSBC anuncia reestruturação de seu banco de investimentos para impulsionar inovação

O HSBC deu início a um processo de simplificação da estrutura do seu banco de investimentos através da fusão de equipes setoriais, de acordo com uma nota interna. Com as mudanças, a equipe da companhia será dividida em cinco grupos. A reorganização visa alinhar melhor o negócio com as áreas estratégicas de foco do banco, incluindo a economia da inovação e as indústrias relacionadas com a sustentabilidade, afirma. Às 9h15 (de Brasília), as ações do HSBC tinham queda de 0,19% na Bolsa de Londres; enquanto o American Depositary Receipt (ADR) do banco recuava 0,24% no pré-mercado de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.