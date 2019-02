Honda investirá R$ 500 milhões em Manaus

A fabricante de motocicletas Moto Honda da Amazônia anunciou um investimento de R$ 500 milhões para a modernização da unidade fabril em Manaus (AM). A proposta é melhorar processos e tornar o custo mais competitivo.

O dinheiro, a ser investido até 2021, será utilizado – na primeira fase – para a construção de uma nova área. Lá serão integradas a fundição, usinagem, pintura de alumínio e montagem de motor. “Confiamos na recuperação do setor e na estabilidade do País”, disse Issao Mizoguchi, presidente da Honda da América do Sul.

O diretor comercial da Moto Honda da Amazônia, Alexandre Curi, afirmou que o aporte de dinheiro não vai adicionar ou retirar postos de trabalho da atual linha de produção da fábrica – no total são 6 mil colaboradores na planta manauara.

Custos

O foco principal do aporte é melhorar a competitividade da fábrica em relação a outras da companhia ao redor do mundo. A ideia é que a planta de Manaus possa competir em custos e por projetos globais, especialmente aqueles voltados à exportação.

Segundo Curi, além do custo maior para contratar trabalhadores no País, há questões como a carga tributária e os altos custos de logística, pois no Brasil toda a produção da companhia é transportada por rodovias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.