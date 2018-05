Homem morre atropelado durante protesto de caminhoneiros em Minas

Um homem morreu atropelado na noite desta quinta-feira, 24, em Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas, durante protesto de caminhoneiros. A manifestação acontecia na MG-010.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, um churrasco estava sendo feito no local. O condutor de um caminhão arrancou e atingiu a vítima, que estaria no acostamento. Ainda de acordo com a polícia, o motorista não teria visto que atropelara o homem e seguiu viagem.

Quatro horas depois, informado por outros caminhoneiros sobre o que havia ocorrido, o motorista se apresentou na delegacia de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha.