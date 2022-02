Hershey’s enfrenta escassez de mão de obra e demanda aquecida

A fabricante norte-americana de chocolate Hershey’s disse que está ficando sem doces para o Dia dos Namorados deste ano (14 de fevereiro, nos EUA), por conta da falta de mão de obra e capacidade limitada da fábrica. Segundo a empresa, muitas prateleiras de supermercados já estão vazias e provavelmente esse cenário continuará até o dia da festividade.

Segundo o diretor financeiro da Hershey, Steve Voskuil, a empresa adicionou linhas de produção recentemente e contratou trabalhadores, mas não foi o suficiente para acompanhar o apetite dos Estados Unidos. Voskuil disse que a Hershey enviou vendedores às lojas para ajudar a reabastecer as prateleiras e os problemas de estoque variam de acordo com o varejista.

A presidente-executiva da Hershey, Michele Buck, assegurou que todo o setor está enfrentando desafios de fornecimento e que “não há data de término” para essas interrupções. “Continuaremos a ter pressão ao longo do ano. Sob nenhuma circunstância estaremos totalmente fora de perigo”, disse Buck.

Segundo analistas, grandes marcas correm o risco de perder participação de mercado no longo prazo se não conseguirem acompanhar a demanda. Mas a Hershey garante que espera manter sua participação este ano, já que todos no setor estão ficando sem estoque. A empresa prevê um crescimento de vendas para todo o ano de 2022 entre 8% e 10%.

A Hershey argumenta que o Halloween e os feriados de fim de ano em 2021 foram algumas das maiores vendas sazonais que a empresa já teve. As vendas esgotadas do ano passado estão fazendo com que os varejistas façam pedidos mais cedo para os vários feriados deste ano e os coloquem nas prateleiras mais cedo também, o que muitas vezes leva à falta de produtos antes das datas comemorativas.