Heleno: Bolsonaro disse em jantar a investidores que reforma é imprescindível

O presidente Jair Bolsonaro, em jantar com investidores em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, disse que a reforma da Previdência é “imprescindível”, segundo relato feito pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno.

Ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, afirmou que o presidente sempre tem dito que a reforma que precisa ser feita é aquela que pode ser aprovada. Segundo o general, não era “o caso e nem o lugar” para o presidente falar de reforma de Previdência no discurso inaugural do Fórum deste ano.

“Achei o discurso ótimo. Muito preciso. Cada parágrafo com uma ideia de força”, disse Heleno. “Se fosse longo, também iriam reclamar”, afirmou ele, acrescentando que há uma “marrentice” daqueles que sempre criticam.