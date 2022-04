Heineken terá nova fábrica em MG com investimento de R$ 1,8 bi

O Grupo Heineken anunciou nesta quarta-feira, 27, que a sua nova fábrica no País será na cidade de Passos, no Estado de Minas Gerais, com investimento inicial de R$ 1,8 bilhão. A instalação terá capacidade produtiva de 500 milhões de litros por ano e potencial para expansão futura desse montante.

Com previsão de inauguração até 2025, a nova operação deve empregar 350 pessoas, além de gerar aproximadamente, nos cálculos da cervejaria, 11 mil empregos indiretos.

Serão produzidas ali as marcas puro malte, como Heineken e Amstel.

“Recebemos contato de mais de 200 cidades interessadas e que foram extremamente receptivas e solícitas ao nos abrirem as portas. Ficamos muito felizes com esse reconhecimento e gostaríamos de reforçar nosso agradecimento a todos os municípios”, comenta Mauricio Giamellaro, presidente do grupo no País.

Ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a companhia afirmou que as cidades estavam interessadas em apresentar boas oportunidades de terreno, além de condições favoráveis para instalação de um negócio desse porte.

“Assim como naturalmente acontece em negociações na indústria, recebemos incentivos estaduais e municipais para que fosse possível seguir com nosso plano de expansão no estado”, disse a companhia por escrito, sem detalhar quais foram os incentivos fiscais. O investimento inicial para a construção da nova unidade em MG, por sua vez, vem de recursos próprios da companhia.

Energia renovável

A nova operação será abastecida apenas por fontes de energia renovável, além de atender a princípios de eficiência hídrica. A cidade de Passos também já está dentro do programa de geração distribuída de energia verde da marca Heineken.

Os moradores do município terão acesso à energia renovável a partir de um cadastro digital na plataforma da empresa.

O mesmo vale para os bares e restaurantes locais, que podem receber até 15% de redução na conta mensal. A empresa não revela quanto a extensão do uso de energia renovável à comunidade local custa à companhia.