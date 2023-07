Economia Haddad se reúne com Tarcísio: governador é favorável à tributária, mesmo com desafios para SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcício de Freitas (Republicanos), na manhã desta quarta-feira (5) para discutir o texto da reforma tributária.

“O governador fez várias ponderações, e manifestou apoio à reforma, mesmo sabendo que São Paulo terá um desafio, que está disposto a entrar, colocando os interesses nacionais acima de questões regionais e partidárias, o que é muito importante pensando no futuro do Brasil”, destacou Haddad.

O ministro disse que o diálogo com Tarcísio é de “longo tempo”, mas que essa foi a primeira oportunidade em que se encontraram na Fazenda. Ele agradeceu a visita do governador. Nos últimos dias, São Paulo havia iniciado uma ofensiva com críticas a pontos da reforma tributária, como o Conselho Federativo e a repartição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR).

Como o Estadão/Broadcast já mostrou, o ministro Haddad está discutindo os pontos sensíveis do texto diretamente. “Nossa atuação tem sido técnica, no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto, para que ele seja aprovado por uma ampla margem. Nós queremos o número mínimo para passar a ideia de que é um projeto de país que está em curso e que é algo que é para as futuras gerações”, defendeu o ministro.

Haddad encontra, na sequência, o governador do Amazonas, Wilson Lima (União), com quem vai discutir, entre outros temas, a Zona Franca de Manaus. “Vocês sabem que o presidente Lula sempre se manifestou favorável a um tratamento diferenciado para Manaus, em virtude da importância da região pro Brasil e para o mundo. Se trata de um projeto preservacionista e nós queremos manter. Está no escopo da reforma, está relatório,nada que não possa ser aperfeiçoado”, disse.