Haddad se reúne com Lula para falar de transição ecológica e crédito, sem discutir rotativo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir o plano de transição ecológica e detalhes de medidas de crédito, que não incluem o rotativo.

“Tratamos sobre o plano de transição ecológica e vários outros assuntos, prioritariamente isso, e alguns detalhes de medidas de crédito”, disse Haddad no final da manhã desta quinta-feira pouco ao retornar para o Ministério da Fazenda. Questionado se eles abordaram a questão do crédito rotativo, o mais alto do mercado, ele disse que o tema não foi discutido.

Com as taxas de juros elevadas, o Ministério da Fazenda criou um grupo de trabalho com os bancos e o Banco Central para buscar soluções para o rotativo. O Banco Central informou nesta quinta que a taxa do rotativo em junho ficou em 437,3% ao ano. O rotativo do cartão, assim como o cheque especial, é uma modalidade de crédito emergencial.

Rating

Haddad também foi questionado sobre a elevação do rating do Brasil pela Fitch, de BB- para BB, com perspectiva estável, e como isso impactará a Selic. “Tem uma coleção de fatores para a Selic baixar”, disse. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne na próxima semana para definir a taxa de juros.