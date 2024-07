Brasil e Mundo Haddad se reúne com Galípolo e Alessandro Octavini, da Susep, nesta segunda-feira em SP

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem apenas um compromisso em sua agenda pública nesta segunda-feira, dia 22, em São Paulo. Às 16h, ele se reúne com o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, e com o superintendente da Superintendência de Seguros e Privados (Susep) Alessandro Octavini, na sede da pasta na Avenida Paulista.