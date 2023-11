Haddad reúne-se nesta segunda com representantes da Agência Fitch Ratings

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de reunião, por videoconferência, nesta segunda-feira, 20, às 14h, com representantes da Agência Fitch Ratings. Também participam da reunião o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e equipe. A agência deve colher informações sobre o cenário atual da economia, planos e estratégias do governo para os próximos anos. Antes, às 10h, Haddad participa da celebração “O Brasil pela Igualdade Racial”, no Palácio do Planalto, por ocasião do Dia da Consciência Negra.