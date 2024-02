Economia Haddad retorna à sede da Fazenda após reunião com Pacheco, mas não fala com a imprensa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retornou há pouco à sede da Pasta após reunião de cerca de duas horas com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ao voltar ao prédio da Fazenda, Haddad não entrou pela portaria principal, onde normalmente conversa com a imprensa ao chegar ou sair do ministério. Ele também não falou com a imprensa ao deixar a residência oficial do Senado.

Também participaram da reunião com Pacheco o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e os líderes do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).