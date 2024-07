Haddad: Reforma tributária é grande guarda-chuva do que vai acontecer de bom daqui para frente

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 16, estar “positivamente surpreso” em como o governo tem conseguido sensibilizar o Congresso a votar pautas de interesse da indústria brasileira, citando, entre os projetos, a aprovação da primeira parte da regulamentação da reforma tributária.

“Não posso deixar de registrar esse apreço, nós aprovamos a regulamentação da reforma tributária na Câmara e temos todas as indicações de que o Senado vai seguir esse caminho”, disse em reunião para anúncios referentes ao setor da indústria de alimentos.

Haddad também classificou a reforma tributária como um “grande guarda-chuva” do que irá acontecer “de bom daqui para frente” no País. “O que tem sido feito no Ministério do Desenvolvimento (Mdic), de ajustar parafusos da máquina, tanto no que diz respeito a depreciação acelerada, ou proteção da indústria brasileira, do dumping, da competição desleal, isso tem dado alento para aquele que vai investir no Brasil saber que tem um governo protegendo os interesses do produtor brasileiro, que é quem gera riqueza e emprego”, afirmou.