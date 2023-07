Economia Haddad recebe bancada do AM, que pede fundo de compensação exclusivo na reforma tributária

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu nesta quarta-feira, 5, a bancada do Amazonas para discutir a reforma tributária. O Estado pediu a manutenção das garantias da Zona Franca de Manaus e a criação de um fundo de compensação específico para o Amazonas.

O ministro disse ter recebido uma série de sugestões para serem incorporadas ao relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Haddad reiterou a importância da Zona Franca, inclusive pela questão ambiental, presente em acordos internacionais firmados pelo Brasil.

“Queremos a manutenção (da Zona Franca) pelo menos até 2073, que é o prazo em que vigora pela atual Constituição os benefícios da região. Sabemos que, sem esse tratamento diferenciado, não vamos conseguir atingir as metas de preservação ambiental com as quais o Brasil se comprometeu”, disse.

Haddad se comprometeu a avaliar as sugestões e buscar alternativas de redação e soluções conciliatórias para essas questões.

Participaram do encontro com Haddad o governador do Amazonas, Wilson Lima (União), os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Eduardo Braga (MDB-AM), além de outros parlamentares e assessores.