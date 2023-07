Haddad: Queremos dar clareza ao Congresso sobre custo de exceções na reforma tributária

O Ministério da Fazenda deve apresentar nas próximas duas semanas os custos das exceções na reforma tributária no valor da alíquota-padrão, de acordo como titular da pasta, Fernando Haddad. Ele disse ainda que a gana por exceções na reforma tributária será tratada da forma mais transparente possível. “Queremos dar clareza ao Congresso sobre custo de exceções na reforma tributária”, afirmou em entrevista ao jornalista Luis Nassif, transmitida neste sábado, 29.

O ministro reiterou a defesa da reforma tributária e disse que ela surpreendeu a “todos”. “Três agências de rating melhoraram nota do Brasil”, pontuou. “Com reforma tributária e agenda verde, vamos convidar mundo para investir no Brasil”, projetou.

Haddad voltou a criticar ainda os subsídios tributários a grandes empresas, pauta que deve trabalhar no segundo semestre. “Não tem nada que se pareça mais com caixa-preta do que subsídios no orçamento”, disse.