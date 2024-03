Economia Haddad: Primeiro trimestre para PIB está bom do ponto de vista da arrecadação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 1, que a arrecadação do governo está surpreendendo, mesmo se desconsiderada a contribuição das medidas de novas receitas aprovadas no ano passado, em especial a tributação de fundos offshore e exclusivos.

“O primeiro trimestre está bom do ponto de vista da arrecadação. Isso está nos surpreendendo, inclusive, estou falando de arrecadação não extraordinária”, declarou Haddad em entrevista coletiva no gabinete da Fazenda na capital paulista.

Segundo Haddad, dados preliminares de fevereiro, coletados até sexta-feira, mostram uma arrecadação compatível com os números surpreendentes de janeiro. “Os dados até sexta, que eu acompanhei bem, estavam completamente em linha não com a projeção da lei orçamentária, mas com a boa evolução que tivemos em janeiro”, afirmou o ministro.

Ele apontou ainda a arrecadação positiva vinda das contribuições à Previdência como um sinal de que o mercado de trabalho continua consistente. Apesar das surpresas na arrecadação, Haddad afirmou que a atividade econômica deve “andar de lado” no primeiro trimestre.

“Não podemos subestimar os problemas. Em nenhum dia nós podemos fazer isso”, frisou o ministro.