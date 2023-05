Haddad: negociações sobre relatório do arcabouço devem ser concluídas até fim da noite

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a segunda-feira será de negociações para a finalização do texto do arcabouço fiscal e que a indicação é de que as tratativas podem ser concluídas até o início desta noite. Ele falou sobre o assunto ao retornar ao Ministério da Fazenda, após reunir-se com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o relator do projeto, Claudio Cajado (PP-BA). Mais cedo, ele recebeu orientações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre pontos de atenção,como a política de valorização do salário mínimo.

“O dia será de muitas reuniões até o fim do dia para acertar detalhes do arcabouço. Ele Cajado está trabalhando, nós estamos trabalhando e vamos até o fim do dia. Está indo”, disse Haddad.

Ao ser questionado sobre os gatilhos que Cajado disse que poderia incluir, Haddad falou que não se manifestaria, porque a intenção de Lira é de só divulgar o texto após todos os líderes estarem a par do conteúdo do relatório.

“Não serei eu a me antecipar, porque esse é um assunto do Congresso Nacional. Estou colaborando com a equipe técnica para que eles tenham consciência de cada dispositivo qual será o impacto no orçamento do ano que vem, sempre buscando o equilíbrio entre o fiscal e o social para não desamparar nem a sustentabilidade social, nem a sustentabilidade fiscal”, afirmou.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, acompanhou Haddad neste encontro com os deputados. Mais cedo, Haddad esteve reunido com parte da equipe econômica e Lula, para atualizar o presidente a respeito do arcabouço. “Colocamos ele a par dos detalhes que ainda estão em aberto. É pouca coisa que está em aberto. E ele deu orientações”, disse Haddad.

Segundo o ministro, dentre as orientações repassadas por Lula está a manutenção da política de valorização do salário mínimo, que deve ser preservada na nova regra fiscal.