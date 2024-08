Haddad: governo está no bom caminho de controlar contas públicas, reconhecido pelas agências

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 12, que o governo está no “bom caminho” para recuperar as contas públicas, como, frisou, foi reconhecido pelas três principais agências de classificação de risco em suas decisões sobre o rating do Brasil. Durante o Warren Institutional Day, evento da Warren Investimentos, Haddad ressaltou que as despesas públicas estão sendo controladas na forma determinada pelo arcabouço fiscal. Ele projetou que até 2026, último ano do mandato, o País, se ainda não tiver reconquistado o grau de investimento, estará próximo disto.

Também observou que o ministério está ajudando o Congresso a cumprir a determinação do Supremo de apresentar compensações a gastos de R$ 40 bilhões com a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos e dos benefícios fiscais ao setor de eventos dentro do Perse.

“Isso pavimenta um bom caminho de recuperação das contas públicas”, declarou o ministro, acrescentando que o ajuste fiscal não dependeu de um choque econômico. “Não foi feito nenhum choque. Entendemos que a economia não precisava de choque, mas de credibilidade”, comentou Haddad, que participou do evento remotamente.

O ministro citou ainda a negociação com Congresso Nacional para rever a rigidez do Orçamento. Assim, Haddad disse ter um sentimento de otimismo em relação ao crescimento da economia, controle de contas públicas e redução da desigualdade.

Ao justificar o esforço do ministério para recompor a base fiscal, com medidas para frear gastos tributários, que chegaram a 6% do Produto Interno Bruto (PIB), Haddad lembrou que o governo tinha consciência de que estava assumindo um passivo de R$ 200 bilhões deixado pelo governo anterior.

A conta inclui, além da ampliação do Bolsa Família, o atraso nos pagamentos de precatórios e a recomposição da receita perdida pelos Estados com a desoneração dos combustíveis. Com isso, a orientação no novo governo, lembrou, foi de fazer com que os que não pagavam impostos passassem a pagar.