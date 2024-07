Haddad: Ficamos satisfeitos com apoio recebido pelo Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a presidência brasileira no G20 ficou satisfeita com o apoio recebido à proposta de colaboração tributária, que abrange a taxação de super ricos. Uma declaração sobre o tema foi aclamada hoje, na reunião de ministros do G20, e será divulgada amanhã, afirmou. “Estamos a um dia de uma boa notícia (publicação do comunicado).”

Mas, disse Haddad, a declaração acordada hoje não impede nenhum país de já começar a tomar providências sobre a taxação de super ricos. “Os países podem já tomar providências em relação à progressividade tributária.”

O ministro brasileiro apontou também que declarações como a relacionada à tributação são importantes num momento em que outros temas – como fome e clima – vão exigir soluções inovadoras. “A cooperação tem de tomar mais espaço na política internacional”, concluiu.