Haddad faz reunião com Superintendência de Seguros Privados em SP neste sábado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, realiza encontro com o Superintendente da SUSEP, Alessandro Octavianni, neste sábado (10h). A reunião é feita no gabinete da pasta em São Paulo e não foi divulgada a temática discutida.

Haddad embarcou para São Paulo nesta sexta, no final da tarde, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros da área econômica para discutir a proposta do novo arcabouço fiscal. O tema estará em debate novamente na segunda-feira, 20, em reunião da Junta de Execução Orçamentária (JEO), prevista para às 17h, no Palácio do Planalto.

A JEO é formada pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad; Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; Casa Civil, Rui Costa; e Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. A reunião deve também validar o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas orçamentárias, que tem que ser apresentado até quarta-feira, 22.

Ontem, não foi feita nenhuma divulgação sobre o encontro. Mais cedo, antes da reunião com Lula, Haddad disse que a decisão de divulgar ou não o arcabouço fiscal caberia ao presidente. A expectativa é que a proposta seja divulgada antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada para os dias 21 e 22 de março.