Economia Haddad encerra agenda do dia após reuniões com Galípolo, Appy e empresários do aço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou no fim do período da tarde desta sexta-feira, 20, o gabinete da pasta na avenida Paulista, em São Paulo, onde teve durante todo o dia uma agenda de reuniões com empresários e participou, pela manhã, do lançamento de uma resolução que obriga companhias abertas a publicar, a partir de 2026, relatórios com informações financeiras relacionadas à sustentabilidade.

Haddad também esteve reunido com o diretor de política monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, que fez uma visita institucional ao ministro.

Durante a tarde, o ministro recebeu executivos da indústria siderúrgica, reunidos em um grupo liderado pelo Instituto Aço Brasil, a associação que representa os produtores de aço.

Além disso, Haddad se reuniu no gabinete em São Paulo com Leonardo Barchini, chefe da Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, Ciência e Cultura (OEI).

Com o relatório da reforma tributária prestes a ser apresentado no Senado, o ministro encerrou a agenda de compromissos públicos em uma reunião com o economista Bernard Appy, secretário extraordinário responsável por assessorar tecnicamente o ministério na construção da proposta de emenda constitucional que muda a forma como os impostos são recolhidos no Brasil.