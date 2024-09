Haddad: em um trimestre Brasil cresceu o que o mercado projetava para ano todo - O Liberal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser dever da pasta garantir que os 3% de crescimento projetados para este ano sejam continuados no futuro e inclusive superados. “É isso que é o dever do Ministério da Fazenda, garantir que os 3% se transformem em 3,5%, 4%, que não seja voo de galinha, temporário, mas sustentável, que esse sim vai garantir crescimento, equilíbrio fiscal e distribuição de renda”, disse em cerimônia no Palácio do Planalto.

Haddad afirmou ainda que o País tem muito a comemorar, e fez uma retrospectiva sobre as previsões iniciais para atividade econômica neste ano, quando o mercado projetava que o Brasil só cresceria 1,5% em 2024. “E isso crescemos num trimestre só. Não podemos negar os desafios colocados, mas negar as oportunidades que o país tem é crime de lesa-pátria, não podemos aceitar o pessimismo chegar a esse nível”, disse Haddad, para quem as reuniões do governo com o setor produtivo mostram que os atores privados entenderam a janela de oportunidade aberta no momento.

O chefe da equipe econômica também ressaltou a importância das reformas que modificam a intermediação financeira do Brasil, com melhoria nos segmentos de crédito e seguros, relembrando ainda os efeitos do novo marco de garantias na redução dos spreads.

“Tem série de medidas transversais que ajudam a todos os setores prosperar. Vamos também aprovar o crédito de carbono no Senado. Tivemos o marco das garantias, um conforto que dá aos financiadores no sentido de fazer prosperar vendas a crédito com segurança jurídica necessária para reduzir os spreads, que é o que ocorre no momento, spread caindo, venda aumentando, e isso pode deflagrar processo sustentável de crescimento da economia”, disse ele.