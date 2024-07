Haddad diz ter pedido parcimônia a SPE para revisão do PIB

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pediu parcimônia para a equipe da Secretaria de Política Econômica (SPE) em relação à revisão do PIB, tendo em vista a tragédia no Rio Grande do Sul. A pasta divulga nesta tarde o boletim Macrofiscal, com a atualização da grade de parâmetros do governo, trazendo as novas projeções para o PIB e inflação que também norteiam o boletim bimestral de avaliação de receitas e despesas, que será divulgado na segunda-feira, 15.

“Eu estou pedindo parcimônia da Secretaria de Política Econômica na revisão de PIB. Fazer com bastante cuidado. Nós estamos recebendo informações e dados que sustentariam uma reprojeção. Mas eu pedi cautela para avaliar bem se essa reprojeção deve ser feita e quando deve ser feita”, disse Haddad ao retornar de uma reunião no Planalto.

O ministro pontuou, no entanto, que os dados da economia estão vindo “muito bem, consistentes e com baixa pressão nos preços”. “Isso é ótimo, crescer com a inflação controlada”, afirmou.