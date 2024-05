Haddad diz que relatório de receitas e despesas a ser divulgado hoje cumpriu as expectativas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 22, que o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 2º bimestre de 2024, que será divulgado nesta mesma data, cumpriu as expectativas da equipe econômica. “Primeiro quadrimestre foi quadrimestre que cumpriu nossas expectativas. Expectativas que eram consideradas exageradas até outro dia, por enquanto estão acontecendo, tanto do ponto de vista do crescimento, inflação, geração de emprego, do ponto de vista fiscal”, disse, durante audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados para discutir a política econômica do País.

Haddad citou que diversas medidas estão sendo tomadas e que as contas estão equilibradas, com inflação controlada e núcleos rodando abaixo da meta de 3%, classificada por ele como “exigentíssima para as condições do Brasil”.

Apesar das melhorias nos indicadores, Haddad ponderou que ainda existem muitas críticas em torno dos trabalhos tocados pelo governo.

“A impressão que dá é que tem um fantasminha fazendo a cabeça das pessoas e prejudicando nosso plano de desenvolvimento”, ponderou o ministro.

Haddad citou diversas medidas que foram aprovadas pelo Congresso e que trazem avanços ao cenário econômico brasileiro, como o novo marco de garantias que, segundo ele, ampliou oferta de crédito e traz efeitos que ainda não foram percebidos.