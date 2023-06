Haddad diz que Plano Safra terá ingrediente ambiental muito forte

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou na manhã desta terça-feira, 27,em participação em evento dos Fundos de Investimento Climático (CIF) que o Plano Safra, lançado oficialmente nesta terça, terá um ingrediente ambiental muito forte nesta edição.

“Pelo menos 10% do financiamento do fundo será canalizado para projetos que impliquem sustentabilidade arrojada, a partir de parâmetros definidos pelo Ministério do Meio Ambiente”, disse o ministro na abertura do evento.

Haddad deixou a cerimônia para ir ao Palácio do Planalto, para o lançamento do Plano Safra.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já mostrou, o Plano Safra 2023/24, voltado ao grande agronegócio, terá financiamento de R$ 364,22 bilhões.

Os juros para custeio e comercialização serão de 8% ao ano para produtores inscritos no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e de 12% ao ano para os demais.

Para investimentos, as taxas de juros variam entre 7% e 12,5% ao ano, de acordo com o governo.