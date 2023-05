Haddad diz que foi agradecer a Lira e sentir clima para semana sobre arcabouço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou no período da tarde desta segunda-feira, 22, que se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no período da manhã, para agradecer pela aprovação da urgência do projeto de lei de complementar que cria o novo arcabouço fiscal. Segundo Haddad, durante o encontro ele buscou informações sobre como será a semana de votações.

“Fui agradecer ao presidente Arthur Lira, sentir dele o clima para semana e se podemos ajudar. Mas senti que ele está muito animado e muito confiante. Vamos conversar com calma com o deputado Cajado Cláudio Cajado, relator da matéria que tem feito um trabalho de ouvir as pessoas e ver o que ele nos traz”, declarou Haddad.

O ministro da Fazenda também comentou que espera uma convergência de expectativas para o crescimento econômico ao longo do ano. Enquanto o mercado espera uma alta do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,2% o governo estima um crescimento de 1,9%. “O Focus vai ficando otimista ao longo do ano. Passou a projeção de PIB de 1% para 1,2% e vai crescendo. Você poderia, por exemplo, consultar as projeções do Bradesco, que estão em 1,8%, do Itaú, que estão em 1,4%. A Focus é uma pesquisa, mas tem muita gente fazendo conta. Aqui a nossa equipe é de técnicos de carreira.”

E acrescentou: “Não tem questão política e fazem as estimativas técnicas que eles seguem há muito tempo. E estamos mais próximos dos números mais otimistas da economia. A economia, às vezes, surpreende para bem e às vezes não. Eu penso que teremos uma convergência de números ao longo do ano.”