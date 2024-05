Haddad diz que essa semana saem as medidas de compensação à desoneração

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 21, que as medidas elaboradas pela equipe econômica para compensar a perda arrecadatória com a prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios em 2024 devem ser divulgadas nesta semana. Os textos já foram remetidos à Casa Civil.

Ele reforçou que não está no plano usar a taxação de compras internacionais de até U$50 para compensar a perda de receita com desoneração, até porque o valor “é muito menor”, afirmou ele.

Mais cedo, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), relator do projeto que mantém a desoneração para 17 setores, disse esperar fonte de compensação para votar o texto. A expectativa é de que, com essa informação, ele publique o seu parecer na quinta-feira, 23.

Haddad disse ainda que as medidas que estão sendo preparadas pelo governo para atender as empresas do Rio Grande do Sul devem ser anunciadas esta semana. O assunto foi discutido com o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.