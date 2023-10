Haddad diz que conversou com Lula sobre novas indicações ao BC; decisão sai nos próximos dias

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 20, que conversou na quinta-feira, 19, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre os nomes que serão indicados para o Banco Central a partir de dezembro. Segundo Haddad, uma decisão sobre o tema deve ser tomada nos próximos dias.

Os mandatos dos diretores de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, e de Cidadania, Maurício Moura, terminam este ano.

Como vem mostrando o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), parte do mercado se preocupa com os nomes que vão substituí-los, já que ambos fizeram parte da ala vista como mais “ortodoxa” no Copom, que votou por um corte de 25 pontos-base da Selic em agosto.