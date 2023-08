Haddad devolverá presente recebido do governo da Arábia Saudita, seguindo orientação da Receita

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai devolver a estátua de uma onça, recebida nesta segunda-feira, 31, de presente do governo da Arábia Saudita, atendendo orientação do secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. A assessoria de imprensa do ministério informou que a devolução será feita à embaixada do país em Brasília. “Como protocolo, a oferta de presentes a autoridades públicas deve ser feita com aviso prévio ao cerimonial do órgão público agraciado”, informa a nota divulgada pelo ministério.

Segundo a assessoria, caso o governo saudita queira reenviar o presente, será necessário cumprir os trâmites exigidos pela legislação brasileira.

Haddad recebeu na manhã desta segunda, em São Paulo, a visita do ministro de Investimentos da Arábia Saudita, Khalid Al-Falih. De acordo com a assessoria, na ocasião, o ministro teve a oportunidade de explicar pontos do Plano de Transição Ecológica do governo brasileiro e de ouvir sobre o interesse a respeito das oportunidades de investimentos que o pacote pode atrair.