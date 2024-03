Economia Haddad deixa gabinete em SP após reunião com industriais sobre Remessa Conforme

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou perto do fim da tarde desta sexta-feira, 8, o gabinete da pasta na capital paulista, após reunião com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, que esteve acompanhado por representantes de sindicatos das indústrias de calçados e vestuário.

O tema da reunião foi o Remessa Conforme, o programa da Receita Federal que visa impedir a sonegação nas compras em plataformas de comércio eletrônico internacionais.

Ainda que o programa tenha contribuído para frear as importações por esses sites, setores prejudicados pelo avanço dos produtos importados pressionam pela taxação de compras de até US$ 50, hoje isentas.

Não houve, no entanto, declarações do ministro à imprensa ao fim da reunião.