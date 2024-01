Haddad deixa gabinete em São Paulo e retorna às férias

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deixou no período da tarde desta terça-feira, 9, o gabinete da pasta em São Paulo, após reuniões na manhã com o fundador do Nubank, David Vélez, e executivos da IRB Brasil Resseguros. Haddad retorna, assim, às férias, com retorno ao trabalho previsto para segunda-feira, 15 de janeiro.

Apesar das férias do ministro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça que vai procurar Haddad até a quarta-feira para discutir uma solução para a medida provisória, editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que elimina gradualmente a desoneração da folha de pagamentos, aprovada pelo Congresso.

Pacheco assegurou que só tomará uma decisão sobre devolver ou não a MP após a conversa com o ministro da Fazenda.