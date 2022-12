Haddad confirma Rita Serrano na presidência da Caixa e Tarciana Medeiros no BB

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta sexta-feira, 30, que Rita Serrano será a próxima presidente da Caixa Econômica Federal e Tarciana Medeiros, a do Banco do Brasil. Os dois nomes foram revelados mais cedo pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Tarciana será a primeira mulher a presidir o Banco do Brasil em 214 anos de história da instituição.

“Obviamente, elas estão conversando muito com o presidente, comigo, e estão absolutamente alinhadas com o plano de governo do presidente Lula”, disse Haddad a jornalistas, ao lado das duas indicadas, após uma reunião com o presidente diplomado. “Rita e Tarciana sabem dos desafios que foram provocados pelo sistema de crédito do Brasil. É uma agenda muito desafiadora e elas estão bastante animadas com as tarefas”, acrescentou.

De acordo com Haddad, o projeto “de imediato” é colocar o “Desenrola” para funcionar. O programa petista, antecipado pelo Broadcast na campanha eleitoral, facilita a negociação de dívidas das famílias por meio de um fundo garantidor.

Petrobras

Ao final do anúncio, Haddad, que colocou a equipe da Fazenda à disposição de Rita Serrano e Tarciana Medeiros, reiterou que o governo eleito vai anunciar o próximo presidente da Petrobras ainda nesta sexta.

O favorito é o senador Jean Paul Prates (PT-RN).

Perfil das futuras presidentes

Rita Serrano é funcionária da Caixa há 33 anos e, hoje, é representante dos funcionários no Conselho de Administração. A conselheira estava entre os principais nomes na bolsa de apostas para a presidência do banco público nos últimos dias, conforme mostrou o Broadcast.

Com formação em Estudos Sociais e História e mestrado em Administração, Rita ingressou na Caixa em 1989, ocupando diferentes funções. Entre 2006 e 2012, presidiu o Sindicato dos Bancários do ABC, em São Paulo. Chegou ao Conselho de Administração em 2014, no cargo de suplente, sendo eleita titular em 2017. Na última eleição em 2020, foi reeleita com mais de 90% dos votos – 19 mil, do total de 21.923.

Tarciana, por sua vez, com 22 anos de Banco do Brasil é representante gerente executiva na área de Clientes e Soluções para Pessoas Física da instituição. Tem bacharel em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração, Negócios e Marketing; em Liderança, Inovação e Gestão; MBA em BI e Analytics em curso, além de possuir formação do Banco do Brasil para atuação em cargos de alta gestão executiva.