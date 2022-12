Haddad confirma reunião com Guedes e diz que encontro foi ‘excelente’

Favorito para assumir o Ministério da Fazenda, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) confirmou que se reuniu na manhã desta quinta-feira, 8, com o ministro da Economia, Paulo Guedes, como antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Haddad afirmou ter sido bem recebido e que o encontro foi “excelente”.

“Passamos em revista vários assuntos importantes. Obviamente que uma reunião de uma hora e meia não é possível esmiuçar todos os assuntos, mas foi excelente reunião. Fui muito bem recebido, definimos agenda de trabalho a partir da semana que vem”, afirmou o ex-ministro da Educação após o encontro, apenas entre os dois.

Fernando Haddad é cotado para o Ministério da Fazenda – Foto: Wilton Junior / Estadão Conteúdo

De acordo com Haddad, que ainda não foi confirmado oficialmente na Fazenda pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi ao Ministério na condução de interlocutor do grupo de economia da transição com as força políticas.

As agendas da semana que vem, esclareceu Haddad, terão mais foco nas secretarias da Pasta. “Concluídos os relatos do grupo de transição, a gente precisa sentar com secretários das pastas para que a gente saiba a rotina de trabalho, as agendas que estavam em curso”, afirmou o favorito para a Fazenda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Ministério da Economia será desmembrado em três: Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC).

“É uma transição normal, natural, a gente quer que seja mais suave possível”, afirmou Haddad.