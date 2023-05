Economia Haddad chega a Tóquio para agendas da cúpula do G-7; encontro com Yellen ocorre na quinta-feira

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou na madrugada desta quarta-feira, 10, pelo horário de Brasília, ao hotel em que ficará hospedado por uma noite em Tóquio. Recebido pelo embaixador do Brasil no Japão, Octávio Henrique Dias Garcia Côrtes, Haddad veio à capital japonesa para participar da cúpula do G-7 voltada a ministros de finanças e presidentes de bancos centrais.

Sem agendas públicas nesta quarta-feira, O ministro viaja cedo na quinta-feira, 11, de trem a Niigata, sede do G-7 financeiro, e terá como primeira atividade um encontro com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

Haddad chegou acompanhado pela chefe da Secretaria de Assuntos Internacionais, Tatiana Rosito. Na sexta-feira, 12, a comitiva brasileira se encontra com o economista Joseph Stiglitz e participa das atividades do G-7. O retorno para o Brasil está previsto para sábado, dia 13.