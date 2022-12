Haddad anuncia procuradora Anelize Almeida para comandar PGFN

O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira, 19, que a procuradora Anelize Almeida irá chefiar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Desde março deste ano, ela já ocupava a função de subprocuradora-geral no órgão e participou das negociações mediadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com os Estados sobre a limitação das alíquotas de ICMS sobre combustíveis e energia elétrica.

A subprocuradora também já integrou os conselhos fiscais da Caixa e do Banco do Brasil.

“Eu tinha a intenção de anunciar três nomes hoje, mas dois não puderam vir. Ela será a segunda mulher a ocupar a PGFN”, afirmou Haddad, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição.

Na semana passada, Haddad já havia confirmado os nomes de Gabriel Galípolo como secretário executivo, o número 2 da pasta, e Bernard Appy para secretário especial para a reforma tributária.

Falta ainda o anúncio para postos importantes do ministério como os secretários do Tesouro Nacional e da Receita Federal, além da Secretaria de Política Econômica (SPE).

Segundo Haddad, os novos presidentes da Caixa e do Banco do Brasil serão escolhidos pelo presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.