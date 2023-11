Haddad agradece a Lira pela determinação de fazer a agenda de reformas avançar

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, agradeceu ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pela determinação em relação ao avanço da agenda econômica no Congresso. O agradecimento foi feito durante evento de instalação da comissão nacional do G20 no Palácio do Planalto na manhã desta quinta, 23. Lira estava presente no evento.

“No ambiente interno, fizemos série de iniciativas econômicas as quais o Congresso está dando atenção especial. Agradeço a Arthur Lira aqui presente pela determinação em fazer a agenda de reformas avançar”, afirmou Haddad.

A deferência a Lira vem num momento em que a Fazenda espera a votação de propostas cruciais para o atingimento da meta zero em 2024.

O governo quer a aprovação das propostas que regulamentam as subvenções estaduais na base de cálculo de tributos federais e o projeto que acaba com a dedutibilidade dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) ainda neste ano.