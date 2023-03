Haddad afirma que tratou no G20 sobre acordo Mercosul-UE

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 1º de março, que tratou do acordo entre o Mercosul e a União Europeia em reuniões bilaterais na semana passada durante o encontro do G20. “Até tenho um despacho com o presidente Lula para reportar a ele o que ouvi dos ministros europeus, quais são os obstáculos a superar. Está na ordem do dia da agenda presidencial, mas não depende só do governo brasileiro. A essa altura do campeonato, eu diria que a bola está mais com os europeus do que com a gente”, afirmou, em entrevista ao UOL.

Haddad reclamou que os problemas para se referendar o acordo entre os dois blocos econômicos se devem a ruídos causados pela extrema direita europeia.

“A extrema direita se apropria de certas pautas, como a agricultura na Europa, e começa a criar ruído político. A extrema direita conta com o ruído para fazer política, nunca é racional o argumento”, criticou o ministro da Fazenda.