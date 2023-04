Hábitos para equilibrar a vida financeira

O controle do orçamento é importante para o equilíbrio financeiro - Foto: Adobe Stock

Contas que não param de chegar, algumas relacionadas a compra de algo desnecessário. Atraso no pagamento de boletos cujos pagamentos são imprescindíveis. Dívidas que se acumulam. Descontrole financeiro, em resumo. Ninguém gosta de levar a vida dessa forma, mas a desorganização, às vezes, é tamanha, que se torna impossível viver de outra maneira.

Para mudar, é preciso primeiramente assumir que há um problema, destaca a educadora financeira Simone Sgarbi. “Conscientizar-se a respeito das causas e depois pensar quais posturas devem ser adotadas para levar uma vida financeira equilibrada”, diz.

Entre os hábitos importantes que devem ser assimilados visando a uma vida financeira mais equilibrada, saudável e feliz, a educadora financeira destaca quatro. Confira:

Pagar-se em primeiro lugar. A maioria dos brasileiros tem um orçamento bem ajustado, em que depois de arcar com todas as despesas financeiras não sobra nada para o lazer ou para a realização de sonhos. De acordo com a educadora financeira, pagar-se em primeiro lugar é inverter a ordem a qual nos habituamos de pagarmos todas as nossas contas para depois verificarmos se resta algo para investir. “Precisamos investir primeiro e viver com o quanto sobra”, afirma. Nesse sentido, a pessoa deve separar todos os meses uma quantia de seu salário para investimento, como se fosse mais um boleto a ser pago.

Controlar o orçamento. Sem o mínimo de controle orçamentário, é impossível ter as finanças em ordem. E para controlar é necessário conhecer. De acordo com Simone, aquele que conhece o próprio orçamento na ponta do lápis, consegue planejar-se melhor e tomar decisões mais rapidamente, a ponto de minimizar os gastos e aproveitar oportunidades quando essas aparecerem.

Estudar um pouco sobre investimentos todos os dias. A falta de conhecimento acaba servindo como uma barreira para que as pessoas se aventurem no universo dos investimentos financeiros. “Por ser desconhecido, acaba parecendo arriscado demais e a maioria de nós até foge deste assunto. O ideal é estudar bastante, de preferência todos os dias, para aumentar o repertório, familiarizar-se com as notícias e fazer investimentos mais certeiros”, comenta.

Fazer exercícios físicos. Não é segredo que a prática regular de exercícios físicos faz bem para a saúde mental e física. Justamente por isso, também é importante para a saúde financeira. “Atividade física libera um combo de hormônios, entre eles a endorfina e serotonina, responsáveis pela sensação de bem-estar e satisfação, o que serve como um remédio natural contra aquela compra emocional, que fazemos quando algo não vai bem, por exemplo”, destaca a educadora financeira.