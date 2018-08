Há um grande acordo aparentemente positivo com o México à vista, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu nesta segunda-feira uma declaração otimista sobre as perspectivas de acordo comercial com o vizinho ao sul: “Há um grande acordo que parece bom com o México à vista”, afirmou Trump em sua conta no Twitter.

A breve mensagem é realizada em meio à expectativa de que as duas nações anunciem na próxima hora um acordo no comércio. No fim de semana, autoridades dos dois lados tiveram um agenda intensa de negociações e o lado mexicano disse que uma solução parece próxima. Há relatos de que o acordo poderia ser anunciado por volta das 13h (de Brasília) de hoje.