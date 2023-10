Há processo em curso de desaceleração da economia chinesa, afirma Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 9, que há um processo em curso de desaceleração da economia chinesa impulsionada pelo mercado imobiliário. “A gente assistiu a todas as discussões que ocorreram sobre o cenário imobiliário nos últimos meses”, afirmou, mais cedo, em reunião do Conselho Empresarial de Economia da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan).

A comunicação que vem sendo feita pelas autoridades e órgãos oficiais do gigante asiático, conforme Galípolo, é a de que a China passa por uma tentativa de transição de polo dinâmico da sua economia mais guiado pelo consumo das famílias e por inovações tecnológicas.

“Isso explica, em parte, porque, apesar da desaceleração, não há uma queda tão acentuada das commodities”, disse o diretor, explicando que o movimento foi mais formado por uma restrição de oferta do que por uma elevação da demanda.

A transmissão ao vivo foi cortada após a fala inicial de Galípolo no evento pela manhã. No período da tarde, a Firjan divulgou a íntegra do debate.