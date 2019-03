Há momento certo para comunicar reforma, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), avaliou nesta quarta-feira, 27, que há um momento certo para o início da comunicação, por parte do governo, da Reforma da Previdência, possivelmente após o Carnaval. Ele considerou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não está atrasado para participar dessa comunicação, por meio das redes sociais.

“Há momento certo para comunicação da reforma da Previdência, o que ele não pode é (Bolsonaro) se ausentar da comunicação, mas escolher o momento certo para adentrar nessa comunicação, sobretudo pelas redes sociais”, disse Doria.

Ele elogiou a escolha da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) como líder do governo no Congresso e o fato de Bolsonaro delegar o comando da tramitação das propostas aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).