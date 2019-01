Guimarães diz que vai avançar em programa de controle de custos da Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que uma das metas de sua gestão é aumentar a quantidade de clientes que compram produtos do banco de forma efetiva. Dos 93 milhões de clientes da instituição pública, segundo ele, apenas 15 milhões compram produtos de maneira efetiva. “Temos de aumentar esse número”, destacou ele, em evento de transmissão de cargo na Caixa Cultural, realizado nesta tarde.

Ressaltou ainda que a Caixa é o quinto maior banco do mundo. “Com 93 milhões de clientes, o banco é equivalente ao 15º maior país do mundo, maior que o Vietnã em termos de pessoas, o segundo maior país da América do Sul, quase igual ao México”, destacou ele.

Outro ponto de atenção do discurso de Guimarães foi na parte de redução e controle de custos. Conforme o executivo, o banco é colossal e precisa endereçar esse tema. “A gente vai avançar também em programa muito forte de controle de custo, vamos fazer sem alarde e vai incluir os patrocínios. O foco do programa de controle de custos é avaliar retorno de ações para o banco”, explicou.