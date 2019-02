Guerrilha ELN ataca oleoduto no sul da Colômbia e provoca vazamento de petróleo

A estatal Ecopetrol informou nesta terça-feira que uma seção de um oleoduto no sul da Colômbia sofreu um atentado com explosivos que não deixou vítimas, mas gerou prejuízos pelo vazamento de petróleo. O ataque, atribuído por autoridades ao grupo guerrilheiro Exército de Libertação Nacional (ELN), ocorreu em uma região do departamento (Estado) de Putumayo.

Um grupo de 20 operários foi enviado para limpar o lugar, com o apoio do Exército. Nos últimos quatro dias, os dutos Caño Limón-Coveñas e Trasandino sofreram atentados com explosivos, o que contaminou várias fontes de água nos departamentos de Arauca, Norte de Santander e Putumayo. A Ecopetrol afirmou que, para reparar os dutos afetados, foram deslocados mais de 80 operários.

O oleoduto Caño Limón-Coveñas tem 780 quilômetros de extensão e transporta cerca de 80 mil barris por dia de petróleo de campos na fronteira com a Venezuela até a costa do Caribe. No ano passado, ele foi alvo de 89 atentados. Em 2019, já sofreu seis.

O presidente Iván Duque afirmou recentemente que a escalada violenta do ELN demonstra que o grupo não deseja a paz. O diálogo com o grupo guerrilheiro está parado. Fonte: Associated Press.