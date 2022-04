Guerra na Ucrânia acentuará desaceleração econômica da Ásia este ano, diz FMI

A economia da Ásia registrará desaceleração mais acentuada do que se previa anteriormente, em meio aos efeitos da guerra na Ucrânia, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). A instituição cortou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da região este ano em 0,5 ponto porcentual, a 4,9%. Para 2023, a estimativa é de uma expansão de 5,1%.

Em artigo publicado no blog da entidade, dirigentes do FMI explicam que o conflito decorrente da invasão russa do território ucraniano representa o maior desafio ao desempenho econômico do continente asiático.

Para conter o enfraquecimento da atividade, o Fundo recomenda que governos apoiem as populações mais vulneráveis, ancorem a política fiscal, apertem a política monetária onde a escalada inflacionária é mais acentuada e implementem reformas econômicas.