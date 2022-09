Guedes: Vamos reapresentar o Carteira Verde e Amarela para geração de emprego

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira, 19, durante palestra no congresso da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), que o Auxílio Brasil e o investimento privado têm turbinado o crescimento econômico.

“Apesar da queda de 40 anos do investimento público, o investimento privado está turbinando o crescimento. Entretanto, os modelos econômicos ainda não conseguiram captar essa mudança de eixo da economia. Os fatos estão derrubando as expectativas adversas. O fiscal está forte, o monetário está no lugar, além de termos geração de emprego e renda”, disse.

Sem entrar em detalhes, o ministro detalhou que pretende criar ferramentas e instrumentos para recuperação do investimento público e também recuperar e acelerar programas de transferência de renda.

“Vamos transferir propriedades. São fundos de recuperação para o investimento publico e ao mesmo tempo fundos de aceleração dos programas de remoção de desigualdades. Vamos reapresentar o Carteira Verde e Amarela para geração de emprego em massa. Queríamos criar essa rampa de ascensão social, mas no Congresso não deixou”, disse.