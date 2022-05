Guedes: Somos uma democracia segura para receber investimentos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 3, que o processo de reindustrialização da economia brasileira será impulsionado porque o País é uma “democracia segura” para receber investimentos. A declaração foi feita por videoconferência durante a cerimônia, em Brasília, de posse da nova diretoria da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Segundo Guedes, o mundo passa agora por um processo de reconstrução das cadeias globais de produção e o Brasil se beneficiará desse processo garantindo segurança energética e alimentar para o mundo.

“A ruptura das cadeias globais começou com a guerra comercial entre China e Estados Unidos. A pandemia acelerou isso e a guerra na Rússia também aprofundou o problema. O jogo agora é a reconfiguração das cadeias produtivas globais. Somos uma democracia segura para receber investimentos”, disse.

O ministro da Economia afirmou que o processo de desindustrialização no Brasil nas últimas três décadas decorreu do encarecimento do dólar, dos juros altos, da complexidade tributária e da inflação descontrolada.

“Tudo o que fazemos é na direção inversa. Reduzimos impostos e propusemos ao Congresso a redução do Imposto de Renda para as empresas. Temos um Banco Central independente e vamos lutar para recuperar a economia”, disse.