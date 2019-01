Guedes recebe presidente do Bradesco e da XP Investimentos em ministério

O ministro da Economia, Paulo Guedes, recebe na tarde desta segunda-feira, 7, o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luís Carlos Trabuco, e o presidente do banco, Octavio Lazari, que chegaram à sede da pasta. A agenda de Guedes foi atualizada para incluir o compromisso às 15h30.

Guedes também receberá o presidente e fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, às 16 horas.

Os dois compromissos não constavam na agenda do ministro que havia sido inicialmente divulgada.