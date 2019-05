Guedes pode vir à comissão da reforma já nesta semana, diz líder do governo

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pode participar de uma audiência pública na comissão especial da reforma da Previdência já na quarta-feira, 8. O relator da proposta no colegiado, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que a vinda do chefe da equipe econômica ainda é incerta, mas ele afirmou que alguém do governo participará do primeiro evento, que será nesta quarta-feira.

Vitor Hugo e Moreira se reuniram no período da tarde desta segunda-feira, 6, no gabinete do líder para tratar sobre a reforma. Eles falaram que se tratou de uma reunião institucional.

“Foi um primeiro contato e foi produtivo”, disse Vitor Hugo.

Ele afirmou que o governo quer aprovar a Previdência o quanto antes, mas não quer fazer nada com atropelos.

O líder demonstrou preocupação sobre um acordo de procedimentos na comissão especial e afirmou que a “oposição ultrapassou um pouco os limites na CCJ”.

O deputado do PSL não quis falar sobre prazos e disse que o interesse do governo é que a votação aconteça na comissão quando se houver consenso sobre o texto.

A liderança fez um levantamento informal e identificou que há 36 deputados que poderiam votar a favor da reforma, mas com alguns ajustes. Moreira disse que ouvir o líder do governo é muito importante e que “desidratação é preocupação do Brasil inteiro”.

Moreira voltou a dizer que hoje a Previdência está quebrada. “Amanhã, vamos apresentar nosso plano de trabalho na reunião da comissão especial.”

Ele ressaltou que quer conversar com todos para concluir o relatório – governo, oposição e demais deputados. Ele admitiu que percebe que há indicação quase que unânime sobre a retirada do BPC e da aposentadoria rural do texto, mas que ainda não se decidiu sobre isso.

“Precisamos garantir uma boa meta fiscal. Se não resolvermos a Previdência, estaremos fadados ao fracasso”, disse Moreira. “Não há garantia de direitos sem orçamento. Falar em direitos sem orçamento é conversa fiada.”