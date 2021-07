Guedes participou de novo almoço com empresários em SP sobre reforma tributária

Sem alarde e sem nem ao menos comunicar na agenda oficial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou nesta sexta-feira, 16, de um novo almoço com lideranças empresariais em São Paulo. O almoço só foi informado pelo ministério – e incluído na agenda do ministro – há pouco, já no começo da noite. O secretário especial da Receita Federal, José Tostes Neto, também participou desse novo almoço com empresários.

Na semana passada, eles também se reuniram com grandes executivos para debater a proposta de reforma tributária do Imposto de Renda. Entre uma reunião e outra, o relator do projeto na Câmara, deputado Celso Sabino (PSDB), aumentou o corte no IRPJ de 5 p.p. em dois anos para até 12,5 p.p. até 2023. A cobrança de 20% sobre os dividendos distribuídos pelas empresas a seus acionistas foi mantida no relatório do parlamentar.

De acordo com a Economia, participaram do almoço de hoje:

Carlos José Marques – Fundador e presidente do Parlatório

Piero Minardi – Presidente da ABVCAP

Carlos Foz – CEO do Banco Andbank

Abramo Douek – CEO do Banco Rendimento

Joaquim Levy – Diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra

Luiz Fernando Furlan – Membro do Conselho BRF

Rubens Ometto – Presidente da Cosan

Manoel Conde – Membro do Conselho da Farma Conde

Isaac Sidney – Presidente Febraban

Sérgio Comolatti – Presidente Grupo Comolatti

Cristina Betts – CFO Grupo Jereissati

Heleno Torres – Tributarista Heleno Torres Advogados

Roberto Giannetti da Fonseca – Presidente Kaduna Consult

Renato Casarotti – Vice-presidente de Relações Institucionais

João Carlos Brega – Presidente UHG Whirlpool

Caio Megale – Economista-Chefe XP Investimentos

Waldir Beira Júnior – Presidente Executivo – CEO Ypê